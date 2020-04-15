Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda polis ekiplerinin uygulamaları Mersin Gişeleri'nden geçen araçlar Polis ekiplerinin uygulama noktasındaki denetimlerinde sürücülerin seyahat belgelerini kontrol etmesiDoğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyorMERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...
15.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:40
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda polis ekiplerinin uygulamaları
Mersin Gişeleri'nden geçen araçlar
Polis ekiplerinin uygulama noktasındaki denetimlerinde sürücülerin seyahat belgelerini kontrol etmesi
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor
MERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ildeki giriş-çıkış yasağına ilişkin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolundaki gişelerde uygulama yaptı. Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, vatandaşlara Kovid-19 salgını nedeniyle uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Doğu Akdeniz, Tarsus, Adana, Polis, Güncel