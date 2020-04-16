Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

16.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:44
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulması konusunda denetim gerçekleştirdi.
Girişi bariyerlerle kapatıp el dezenfektanı standı kurulan semt pazarına, vatandaşlar kontrollü şekilde alındı.
Polis, esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda da bulundu.
Mersin
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sürdürdü.
Gişelerde, araç sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Akdeniz ilçesindeki marketlerde alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.
Büyükşehir Belediyesi de Kovid-19'la mücadele sürecinde evde kalan aileler için "El Bebek Gül Bebek" projesi başlattı.
Kriz Merkezi aracılığıyla 8 bine yakın bebekli ailenin talebini alan ekipler, bebek bezi, mama, şampuan, sabun ve ıslak bebek mendilinden oluşan paketleri ailelere ulaştırıyor.
Akdeniz Belediyesi de Camişerif Mahallesi'nde çöp konteynerleri ile sokak ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Hatay
Türk Kızılay Hatay Şubesi ile Kızılay Toplum Merkezi tarafından Antakya ilçesinde, maske, dezenfektan ve sabun dağıtıldı.
İskenderun'da, dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, vatandaşlara maske ve kolonya verdi.
Reyhanlı'da belediye ekipleri, polis uygulama noktasındaki araçları dezenfekte etti.
Dörtyol'da da polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşa maske dağıttı.
Osmaniye
Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde kurulan pazar yerlerine ilişkin sınırlandırma kararı aldı.
Buna göre, Rahime Hatun, Kazım Karabekir ve Adnan Menderes mahallelerindeki kapalı pazar yerleri salı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kurulacak, diğer günlerde ise pazar yerleri açık olamayacak.
Vali Ömer Faruk Coşkun da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen siperli maske üretilen Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Coşkun, merkezde bu zamana kadar 12 bin 500 siperli maske üretildiğini, hedeflenen rakamın 23 bin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Hatay, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Haber 17:32: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir... - Haber 17:31: Malatya'da maske üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacak - Haber 17:31: Haliliye'de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor - Haber 17:30: flaş - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin