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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.

27.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:23
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.
Adana'nın Pozantı Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşların ateşini ölçtü.
Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ilçede kurulan semt pazarında zabıta ekiplerince tedbirlerin alındığı belirterek, "Hassasiyetlerimize pazarcı esnafımız ve halkımızın riayet ettiğini görmek bizleri de son derece memnun etti." dedi.
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Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirlerine sıkı takip

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