Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve toz taşınımı bekleniyor
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar etkili olacak kuvvetli fırtına; bu akşam saat 20.00'den itibaren de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.
12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:04
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de bu gece yarısından itibaren yarın akşama kadar etkili olacak kuvvetli fırtına; bu akşam saat 20.00'den itibaren de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan denizlere meteorolojik uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilirken, meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımında yaşanacak olası aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Toz taşınımı etkili olacak
Öte yandan, yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının, bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istediler. - MERSİN
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan denizlere meteorolojik uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilirken, meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımında yaşanacak olası aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Toz taşınımı etkili olacak
Öte yandan, yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının, bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istediler. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı