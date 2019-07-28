Haberler» Güncel» Haber

Doğu Akdeniz'de sıcak hava

Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

28.07.2019 13:45
Doğu Akdeniz'de sıcak hava
Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.
Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Adana'da, bunaltıcı havadan etkilenenler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Çocuklar ise su parklarında gönüllerince eğlenirken, bazı vatandaşlar da Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yaparak vakit geçirdi.

Doğu Akdeniz, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:43   Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar
03:36   Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:35   DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:31   Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı