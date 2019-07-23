Haberler» Güncel» Haber

Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

23.07.2019 12:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere sürekli ve kesintisiz refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ait görüntü paylaştı.

MSB görüntüyü "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", suüstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", sualtından "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." bilgi notuyla paylaştı.

Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı
Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:22   Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
13:20   Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü - Vali Rahmi Doğan
13:20   Gazze'de kanalizasyon suları Akdeniz'i kirletti
13:20   DHA YURT BÜLTENİ-9
13:20   Mektebim Okulları'ndan tüm öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası
13:20   Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
13:19   Ön kuluçka programı başladı