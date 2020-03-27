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Doğu Akdeniz'de "Vefa Sosyal Destek Gruplarının" çalışmaları devam ediyor

Mersin'de, bir yandan (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanırken diğer taraftan da Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

27.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:04
Doğu Akdeniz'de
Mersin 'de, bir yandan (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanırken diğer taraftan da Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı alınan alınan tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı.
Vefa Sosyal Destek Grupları'nın, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar için 7 gün 24 saat çalıştığını aktaran Su, "Valiliğimiz ve ilgili kurumların destekleriyle sistemi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımızın hayatı, aynı derecede değerli. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın evde kalması son derece önemli." ifadesini kullandı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 475 vatandaşın taleplerinin yerine getirdiğini, 65 yaş ve üstü toplam 30 bin 267 kişiye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunulduğunu bildirdi.
Akdeniz ilçesinde de Zabıta Müdürlüğü ekipleri, risk grubundakilerin maaşlarını çekti ve talepleri doğrultusunda alışveriş yaptıktan sonra evlerine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilettiği ihtiyaçlarının polis ekiplerince karşılanarak evlerinde götürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali ihsan, Akdeniz, Mersin, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Doğu Akdeniz'de 'Vefa Sosyal Destek Gruplarının' çalışmaları devam ediyor - Haberler

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