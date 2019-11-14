Haberler » Güncel » Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel gelişmeler uluslararası konferansta ele alınacak - Haber

Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel gelişmeler uluslararası konferansta ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle 18-19 Kasım tarihlerinde Girne'de "Değişen Dünya Düzeni: Doğu Akdeniz'de Mavi Savaşlar Uluslararası Konferansı" düzenlenecek.

14.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:04Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel gelişmeler uluslararası konferansta ele alınacak
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 18-19 Kasım tarihlerinde 'de "Değişen Dünya Düzeni: Doğu Akdeniz'de Mavi Savaşlar Uluslararası Konferansı" düzenlenecek.

ve KKTC'nin yanı sıra Rusya, ABD, Pakistan, Endonezya ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden tarihçi, siyaset bilimci ve gazeteciyi bir araya getirecek olan etkinlikte, enerji güvenliği başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel sorunlar ve bu sorunların tarihi arka planı konuşulacak. Doğu Akdeniz'in jeopolitiğinde yaşanan değişimin ve farklı ülkelerin bu bölgede yürüttüğü faaliyetlerin ele alınacağı etkinlikte, bölgede yaşanan güç savaşları ve ülkelerin bu bölgeye yönelik stratejilerinin dönüşümü irdelenecek. Değişen küresel düzende Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolün de tartışılacağı etkinlikte, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ve uluslararası hukuktan doğan haklarına ışık tutulacak.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü ve Mersin Deniz Ticareti Odasının da destek verdiği konferans, ilgililerin katılımına açık olacak. - ANKARA

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Girne, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
19:18 İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama
19:18 MSB'den kınama
19:18 Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti
19:17 Bakan Pakdemirli'den İzmir'e tarıma dayalı OSB müjdesi
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:19:39