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Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları sorunu uzmanlarca tartışılacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorunu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (FSM UHAM), tarafından düzenlenecek konferansta ele alınacak.

04.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:18Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları sorunu uzmanlarca tartışılacak

'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorunu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (FSM UHAM), tarafından düzenlenecek konferansta ele alınacak.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sorunu, uzman konuşmacılarla hukuki argümanlar ve uluslararası hukuk açısından konuşulacak. Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Tek Taraflı Faaliyetler: Arka Plan & Uluslararası Hukuk & Türkiye'nin Tezleri konferansı 9 Aralık Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Glasgow Üniversitesi Uluslararası Deniz Hukuku doktora öğrencisi Ferhat Ercümen'in yönetiminde yapılacak konferansta ilk konuşmacı Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sorununa yaklaşımını ve hukuki argümanları açıklayacak. İhtilaflı deniz alanlarında devletlerin hakları ve yükümlülükleri konusunda uzman bir isim olan Swansea Üniversitesi Hillary Rodham Clinton Hukuk Fakültesi Uluslararası Deniz ve Ticaret Hukuku Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Youri van Logchem, Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sorununu uluslararası hukuk perspektifinden değerlendirecek.



Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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