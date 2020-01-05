Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi.
Doğu Akdeniz
Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Kaynak: AA