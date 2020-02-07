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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

07.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:26Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batıdan ve yarın sabah saatlerinde de kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınadan kaynaklı oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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