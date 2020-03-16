Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'de Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında fırtına beklendiği bildirildi.
16.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:04
Doğu Akdeniz'de Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğu Akdeniz, Mersin, Adana, Güncel
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