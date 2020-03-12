Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
12.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren de Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.
Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması, ulaşımda aksama, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren de Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.
Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması, ulaşımda aksama, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Güncel
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