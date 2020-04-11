Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı.

11.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:05
Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi , koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayımladığı genelge ile birlikte Mersin kent merkezinde olduğu gibi tatil beldelerinde de sokağa çıkma yasağı sürüyor. Erdemli ve Silifke ilçe sınırları içinde bulunan tatil merkezleri, ören yerleri ve mesire alanları da boş kaldı.

Geçtiğimiz yıl bugünlerde binlerce yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapan Kızkalesi'ndeki tesisler de koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağında nasibini aldı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, geçtiğimiz yıllarda her gün yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Kızkalesi'nin koronavirüs nedeni ile kimsenin gelmediğini dile getirdi. Başkan Çalışkan, sağlığın her şeyden öncelikli olduğunu ifade ederek, "Alınan önlemler nedeni ile Cumhurbaşkanımız, Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Alınan önlemler nedeni ile Kızkalesi şu anda boş görünse de önümüzdeki dönemde yine en canlı günlerine kavuşacaktır. Önemli olan tek şey, koronavirüsten bir an önce kurtulmaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kızkalesi, Erdemli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 18:35: ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem - Haber 18:34: Mamak Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin