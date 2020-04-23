Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliğiMERSİN'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan turizm merkezi Kızkalesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü.

23.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:27
Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği
MERSİN'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan turizm merkezi Kızkalesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü. Turizmciler, haziran ayında açılması beklenen yeni sezonda Akdeniz'in mavi sularında yüzüp, altın sarısı kumsallarında güneşlenebilmek için herkesi evde kalmaya çağırdı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Mersin'de, kent merkezinde olduğu gibi, turizm cenneti Kızkalesi'nde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Geçen yıl aynı dönemde binlerce yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapan Kızkalesi'nde turizmciler, koronavirüs salgınının sona erip, bir an önce sezonun açılmasını bekliyor.
Geçen yıllar bu dönemde aldıkları rezervasyonlarla 3 aylık dönemin büyük bir bölümünü dolu geçirdiklerini belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Gerçekten yasak noktası çok önemli. İnsanlarımızın bu kurallara riayet etmesi ve uyması son derece önemli. Biz Kızkalesi'nde yaşayan insanlar olarak bu konu da çok duyarlıyız. Sadece Kızkalesi'ndeki insanların ve turizmcilerin duyarlı olması yetmez, biz bu duyarlılığımızı Mersin'e, hatta ülkemizin her yerine taşıyacağız ki; bu virüsü yenelim. Daha güzel günleri yaşayabilmemizi için kesinlikle kurallara uymamız gerekiyor. Evimizden mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmayalım. Evimizde kalalım ki, yazın şu güzel denizin ve kumun tadını çıkartalım, tatilimizi dolu dolu yaşayalım. Biz turizmciler de kurallara son derece önem vermekteyiz. Buradan herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen ama lütfen evinizde kalıp kurallara uyun ki ülke olarak hep birlikte bu virüsü atlatalım" dedi. Doğu Akdeniz’in turizm cennetinde yasak sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Akdeniz, Kızkalesi, Akdeniz, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Haberler››Güncel››Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:05: Gürcistan'da miniklerden 23 Nisan mesajı - Haber 16:05: Bursalı öğrencinin 23 Nisan hayâli - Haber 16:05: Kilis'te 23 Nisan etkinliği - Haber 16:05: Eşinden habersiz biriktirdiği 3 bin şişe kolonyaya gözü gibi bakıyor - Haber 16:05: KORONAVİRÜSE YAKALANAN PEKİNEL KARDEŞLER HASTALIĞI ATLATTI - Haber 15:40: Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti - Haber 15:15: Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber 13:05: Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor - Ekonomi 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi