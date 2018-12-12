Doğu Akdeniz Krizine Karşı KKTC ile Paralel Tedbir Alınmalı" (Yeniden)

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

KKTC Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Ergun Olgun, Doğu Akdeniz krizinde Türkiye ve KKTC'nin paralel tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Fatih Sondaj Gemisi'nin en yüksek potansiyeli olan bir bölgede sondaj çalışmasına başlayıp bizim de fiili olarak bölgede egemenliğimizi tescil edecek adımlar atmasına ihtiyaç var" dedi.Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü tarafından 'Doğu Akdeniz Krizi' adlı bir panel düzenlendi. Fakülte amfisinde gerçekleştirilen ve Maltepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal'ın moderatörlüğünü yaptığı panele Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Enerji Uzmanı Nejdet Pamir, KKTC Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Ergun Olgun katıldı. Panel öncesi değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Ünal, "Doğu Akdeniz her zaman stratejik önemi olan bir bölge. Son yıllarda ise Doğu Akdeniz'in jeopolitik ve stratejik önemi fevkalade artmış durumda. Bölgede Rusya ve batılı ülkelerin donanmaları dolaşıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs ve etrafındaki çıkarlarına sahip çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Biz de burada Maltepe Üniversitesi'nde bundan sonra da devamını getireceğimiz paneller dizisinin ilkini yapıyoruz" diye konuştu."YANLIŞ BİR ADIM GÜVENLİĞİMİZE ZARAR VERİR"Doğu Akdeniz'de doğalgazın bulunmasıyla bölgedeki pek çok denklemin değiştiğine dikkat çeken Emekli Büyükelçi Onur Öymen, bölgenin stratejik öneminin bundan ibaret olmadığını belirtti. Onur Öymen, "Süveyş Kanalı, bütün Ortadoğu, Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in stratejik açıdan önemli bir yer olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bir taraftan Suriye'yi, bölgedeki enerji kaynaklarını düşünmek zorunda. Diğer taraftan da Kıbrıs'ın bölgenin stratejik değerlendirmesinde dikkate alınması gereken bir husus olduğunu dikkate almamız lazım. Kıbrıs'ta bir Türk olmasa bile ada bizim için stratejik açıdan son derece önemli. Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını birinci derece ilgilendirir. Tüm siyasetçilerin Kıbrıs konusunda dikkatli olması lazım. Kıbrıs'ta atılacak yanlış bir adım bizim uzun vadeli güvenlik çıkarlarımıza zarar verir" ifadelerini kullandı."MÜZAKERE YOLUYLA SONUÇ MÜMKÜN DEĞİL"Türkiye ve KKTC'nin bölgedeki krizlere karşı paralel hareket etmesi gerektiğini anlatan KKTC Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Ergun Olgun, "Rum tarafını ve Yunanistan'ı izlediği politikadan (Doğu Akdeniz'e yani Kıbrıs'a hakim olma) caydırıcı tedbirler almasına ihtiyaç var. Bu da benim kanaatime göre Rum tarafı tek yanlı hidrokarbon çalışmalarına devam ediyor. Süratle Fatih Sondaj Gemisi'nin en yüksek potansiyeli olan bir bölgede sondaj çalışmasına başlayıp bizim de fiili olarak bölgede egemenliğimizi tescil edecek adımlar atmasına ihtiyaç var. Benim kanaatime göre Kıbrıs'ta bu noktadan sonra müzakere yoluyla bir sonuç elde etmek mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin şu anda sürdürdüğü sondaj çalışmalarına dikkat çeken Enerji Uzmanı Nejdet Pamir ise "Bu sondajlar üzerinde bir çatışma çıkması mümkün değil. Ama zaten Türkiye'nin de yapması gereken buralarda değil özellikle münhasır ekonomik bölge olarak kabul ettiğimiz Kıbrıs coğrafyasını da içine alan ruhsat alanlarında arama yapmasında büyük bir yarar var" dedi. - İstanbul