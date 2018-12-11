Doğu Anadolu beyaza büründü
ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi
'nde yoğun kar yağışı Erzurum
, Erzincan
ve Ardahan
'da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzurum'un çevre illerle olan karayolu ulaşımında ve Erzincan- Sivas
karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan- Gümüşhane
kara yolunun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı. Kar
yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemeyen araçların yolu ulaşıma kapatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürüttü.Ardahan'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden Ardahan- Şavşat
ile Ardahan- Posof
kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yollarda kar yağışının sürdüğü belirtilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı
mevkisinde, kar yağışının yanı sıra sis yer yer görüş mesafesini düşürünce sürücüler zor anlar yaşadı. Yağan
karla Doğu Anadolu beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının devam edeceğini bildirdi.
11 Aralık 2018 Salı 17:35