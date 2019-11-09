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"Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" kuruldu

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri ile bağlantılı dernekler "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" altında birleşti.

09.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:16
'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri ile bağlantılı dernekler "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" altında birleşti.
Federasyon başkanı seçilen Abdurrahman Er, yaptığı açıklamada, stratejik öneme sahip Hakkari'de ilk kez bir federasyonun kurulduğunu söyledi.
Bölgedeki derneklerin federasyona katılmaları hususunda istişarelerin devam ettiğini belirten Er, şöyle konuştu:
"Amacımız vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak uğruna şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ve sivil vatandaşların geride bıraktıkları ailelerin acılarını paylaşmaktır. Aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmek istiyoruz."

Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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