Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığına Abdurahman Er seçildi
Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu başkanlığına seçilen Abdurrahman Er güven tazeledi.
15.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:04
Hakkari 'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu başkanlığına seçilen Abdurrahman Er güven tazeledi.
Federasyon binasındaki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra konuşma yapan Abdurrahman Er, federasyon olarak başarılı ve anlamlı birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Bölgede gazi ve şehit aileleriyle bağlantılı dernekleri bir çatı altında topladıklarını belirten Er, yakın zamanda bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedeflediklerini belirtti.
Yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendiren Er, şöyle konuştu:
"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olacağız. Geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, tanışma, kaynaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir."
Daha sonra bölge illerindeki 7 derneğin yönetim kurulu ve delegelerinin katıldığı kurulda, Abdurrahman Er federasyon başkanlığına, Dilan Gök kadın kolları genel başkanlığına, Cenar Kaya da gençlik kolları genel başkanlığına seçildi.
Federasyon binasındaki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra konuşma yapan Abdurrahman Er, federasyon olarak başarılı ve anlamlı birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Bölgede gazi ve şehit aileleriyle bağlantılı dernekleri bir çatı altında topladıklarını belirten Er, yakın zamanda bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedeflediklerini belirtti.
Yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendiren Er, şöyle konuştu:
"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olacağız. Geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, tanışma, kaynaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir."
Daha sonra bölge illerindeki 7 derneğin yönetim kurulu ve delegelerinin katıldığı kurulda, Abdurrahman Er federasyon başkanlığına, Dilan Gök kadın kolları genel başkanlığına, Cenar Kaya da gençlik kolları genel başkanlığına seçildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Güncel
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