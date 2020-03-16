Doğu Anadolu bölgesi için Meteorolojik uyarı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan meteorolojik uyarı ile vatandaşlar, soğuk hava ve kar yağışına karşı uyarıldı.
16.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:06
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan meteorolojik uyarı ile vatandaşlar, soğuk hava ve kar yağışına karşı uyarıldı.
Meteorolojik uyarılara göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Doğu Anadolu Bölge'sinde Erzurum , Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, Doğu illerinde görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının ardından meydana gelecek tipi, buzlanma ve don olayına karşı sürücüler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı. - IĞDIR
Meteorolojik uyarılara göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Doğu Anadolu Bölge'sinde Erzurum , Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, Doğu illerinde görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının ardından meydana gelecek tipi, buzlanma ve don olayına karşı sürücüler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı. - IĞDIR
Kaynak: İHA
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