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Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

10.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:30Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceyle 'da kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede öğle saatlerinde Ardahan çevreleri hafif kar yağışlı geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile sis ve pus görülecek bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, 'ta 17, Ardahan'da 9, Erzurum'da 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Erzincan'da 5, diğer illerde sıfırın altında Ağrı'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak.
Bölgede kar kalınlıkları Erzurum'da 4, Kars'ta 5, Ağrı'da 10, Ergan Kayak Merkezi'nde 28, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 45, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49 santimetre ölçüldü.
Açıklamada, bölgede buzlanma, sis ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Tunceli
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Tunceli'de önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden 49 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Kar kalınlığının bazı köy yollarında 120 santimetreyi aştığı kentte, ekiplerin çalışmalarını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi olumsuz etkiliyor.
Kars
Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte ağaçlar, bitkiler kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örttü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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