Haberler » Güncel » Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı - Haber

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.

27.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:41

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimler kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

6 KENT İÇİN UYARI YAPILDI

İl bazında , Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği Iğdır'da ise yağmur yağışı görüleceği öngörülüyor.

Bölge genelinde en düşük hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 1 ila 10 derece arasında değişecek.

KARADENİZ'E DE UYARI

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge illerinden Bayburt ve Gümüşhane'de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:44 Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi
01:44 Toplu tecavüzde engelli raporu bekleniyor
01:44 ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti
01:40 Trump'a yönelik azil soruşturması aralıkta Adalet Komitesi'ne taşınıyor
01:35 Ekinözü'nde orman yangını
00:40 İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
10:06 Uber, Londra'da taşımacılık ruhsatını kaybetti
27.11.2019 01:51:23