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Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili olacak

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde 4 il karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek.

29.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:16Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili olacak
Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde 4 il karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren çevreleri gece saatlerinden itibaren ise , ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur karla karışık yağmur, yükseklerin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da 2, Kars ve Ardahan'da eksi 3, Erzurum'da eksi 2, Ağrı'da sıfır, derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 9, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 6 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Karayazı'da sıfırın altında 8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 13 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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