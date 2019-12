Doğu Anadolu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı

Erzurum, Iğdır , Tunceli, Kars , Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinliklerle kutlandı.Erzurum'daki engelli dernekleri, Havuzbaşında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya açık olan bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir olmasının sağlanması gerektiğini söyledi.Kentte, görme engelliler için tüm trafik ışıklarının sesli hale getirilmesini isteyen Efe, "Engellilere yönelik tüm olumsuzlukların giderilmesini istiyoruz. Toplumun, hükümetin ve yerel yönetimlerin bizleri eşit vatandaşlar olarak görmelerini istiyoruz. Herkes kadar haklarımızdan eşit bir şekilde yararlanmaktan başka talebimiz bulunmamaktadır." diye konuştu.Kentte ayrıca, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile fotoğraf sanatçısı Ayşe Özdemir tarafından, "Fark etmek elimizde, farkında mısınız?" isimli fotoğraf sergisi açıldı.Üniversitenin fuaye alanında açılan sergide, konu olarak kentteki engellilerinin çektiği zorluklar ele alındı.IğdırIğdır'da, Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü ile Iğdır Engelsiz Yaşam Derneğince "Engelleri Aşmak İçin Bir El de Siz Uzatın" yürüyüşü düzenlendi.Kars Caddesi'nde ellerinde buluşan engelliler, Türk Bayrağı ve farkındalık oluşturmak için yazdıkları pankartlarla Atatürk Caddesi'ne yürüdü.Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü sporcusu Garip Samançiği, yürüyüşün sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki engellilerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Tek isteğimiz, engellilerin sokağa rahat çıkacağı ortamın yaratılması adına gerekli düzenlemenin yapılmasıdır." dedi.TunceliTunceli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.Vali Tuncay Sonel, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerle bir gün değil her gün bir araya geldiğini ve her zaman kapısının kendilerine açık olduğunu söyledi.Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için imkanlar ölçüsünde her türlü faaliyeti yaptıklarını aktaran Sonel, "En uzak köydeki, mezradaki, bir ilçedeki, en kenar mahalledeki bir yetim evladımızı, öksüzümüzü, engelli olan evladımızı unutursak, ona dokunamazsak, onun yanında olamazsak yaptığımız diğer işlerin de hiçbir anlamı kalmaz. Kapımız her zaman size açık. Size yapabileceğimiz herhangi bir şey olduğu takdirde hiç çekinmeden bize ulaşabilirsiniz." diye konuştu.Sonel, engellileri aileleriyle yurt içinde geziye çıkaracağını sözlerine ekledi.Programa, İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Atbaş,4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.KarsKars'ta da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Vali Türker Öksüz, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğu bilincini taşıyan insanların, daima engellilerin yanında olacağını belirterek, "Engelli olmanın asla utanılacak bir durum olmadığını bilmelisiniz. Bir gün gelip kendisinin de bir engelli olup olmayacağını bilemeyen insanların bakışlarına ve davranışlarına kesinlikle aldırmayın. Hepimizin birer engelli adayı olduğu bilincini taşıyan insanlar, daima sizlerin yanında olacaktır. Evlerinize saklanıp kalmayın. Mutlaka bir uğraşınız olsun." ifadelerini kullandı.Müzik dinletisiyle sona eren etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün Sevdiren, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.-ErzincanErzincan'da üniversite öğrencileri tarafından program düzenlendi.Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, akademisyenler ile öğrenciler, engellilerin çektiği zorlukları anlamak amacıyla oluşturulan parkuru tamamlamaya çalıştı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutlusoy, programda yaptığı konuşmada, parkurda güçlük çektiklerini anlatarak, "Onları anlamak için bu tür etkinlikler içerisine girmek gerekiyor. Bana şimdi elektrikli bisiklet gibi geliyor, çok kolay kullanıldığını zannediyorlar ama şu an da anladım ki onlar çok büyük çaba sarf ediyorlar. Sözüm ona onlar engelli, biz sağlamız ama bu işi onlardan daha zor yaptım." ifadesini kullandı.ArdahanArdahan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı.Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda "empati standı" kuruldu.Stantta, engellilerin günlük yaşamda çektiği sıkıntılar vatandaşlara anlatıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ve Ardahan Gençlik Merkezi Müdürü Ferman Güler de etkinliğe destek verdi.AğrıAğrı Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonun'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Engellilerin braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasının ardından, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip katılımcılara izletildi.Program, engellilerin müzik ve şiir dinletisiyle son buldu.Programa, il protokolü, engelliler ve yakınları katıldı.