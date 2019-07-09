09.07.2019 10:20
Haberler» Güncel» Haber

Doğu Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.
Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:14   Hint aile, ülkelerini desteklemek için 22 bin kilometre katetti
12:13   AKBEM, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor
12:13   Kurbanlıklarda zam yok
12:13   Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı (YENİDEN)
12:13   İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE 400 BİN TL'LİK SAHTE İÇKİ OPERASYONU
12:13   İSTANBUL- 'NİYE YAN BAKIYORSUN' DEYİP DÖVDÜLER! OLAYLA İLGİSİ BULUNMAYAN BİR KİŞİYİ VURDULAR
12:13   Beyazgül, oto galericiler sitesini inceledi