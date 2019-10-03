Haberler » Güncel » Haber

Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

03.10.2019 10:32Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor
Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.
Bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 20 derece olacağı öngörülüyor.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:27 Milletvekili Ağar'dan 13. Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenlikleri İle İlgili Açıklama!
19:26 Telefonla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
19:26 Trakya için sağanak uyarısı
19:26 Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi
19:25 Obezite ile mücadele için yürüdüler
19:25 Tzob başkanı bayraktar: emanete fındık bırakmayalım
19:24 Elazığ Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımına başlandı