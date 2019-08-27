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Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

27.08.2019 09:56 Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede öğleden sonra ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 12, Ağrı'da 15, Iğdır'da 18 ve Tunceli'de 22 derece olarak kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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