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Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak bekleniyor.

11.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:10
Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum , Kars , Ağrı ve Iğdır 'da aralıklı sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 16, Erzincan'da 15, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel
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