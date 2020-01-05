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Doğu Anadolu'da 461 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 461 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

05.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:56 Doğu Anadolu'da 461 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor
, ve 'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 461 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da önceki gün yağan kar nedeniyle 99 mahalle ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı olan mahalledeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de ise 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kar kalınlığı bir metreyi aştı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 karla mücadele ekibi ulaşım sağlanamayan 162 köy yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erzincan'da da iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçelerden Refahiye'de 60, İliç'te 42, Kemaliye'de 50, Otlukbeli'de 1, Çayırlı'da 5, Kemah'da 30, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için 19 ekip, 6 greyder, 5 bıçaklı kamyon ve 8 kepçe ile çalışma yürütüyor.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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