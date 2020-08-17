Meteoroloji uyardı! Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken en yüksek sıcaklıkta Erzincan'ın Kemah ilçesinde 33,9 derece olarak ölçüldü.

ARALIKLI SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği öngörülüyor.

EN YÜKSEK SICAKLIK ERZİNCAN'DA

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacak.

Bölgede dün en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde 33,9 derece olarak ölçüldü.