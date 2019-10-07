Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesinde; Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına bekleniyor.

6 İLDE HAVA KAPALI OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek. Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.