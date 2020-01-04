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Doğu Anadolu'da 674 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de, kar ve tipi nedeniyle 674 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

04.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:56 Doğu Anadolu'da 674 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor
, ile 'de, kar ve tipi nedeniyle 674 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Erzurum'da dün aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 214 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan
Erzincan'da kar ve tipi, 242 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Kent merkezine bağlı Refahiye'de 121, İliç'de 58, Kemaliye'de 3, Otlukbeli'de 4, Çayırlı'da 40, Kemah'da 11 ve Üzümlü ilçesinde 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerine bağlı karla mücadele ekipleri 4 greyder, 3 bıçaklı kamyon ve 5 kepçe ile kapalı köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.
Tunceli
Tunceli'de de yoğun kar yağışı nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezinde 37, Çemişgezek'te 4, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 34, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 32, Pertek'te 28 ve Pülümür ilçesinde 40 olmak üzere 218 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, sabah saatlerinden itibaren başlattığı karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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