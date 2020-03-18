Doğu Anadolu'da 7 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
18.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:28
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Iğdır genelinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, Erzurum'da yoğun olmak üzere diğer illerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 1, Erzincan'da sıfır, Ağrı'da 1, Tunceli'de 3 ve Iğdır'da 5 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 9, Tunceli'de 5, Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1 ve Erzurum'da sıfır derece olması bekleniyor.
Kar kalınlığı Ardahan'da 14, Kars'ta 11 ve Erzurum'da 9, kayak merkezlerinden Palandöken'de 89, Ergan'da 77 ve Sarıkamış'ta 55 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olmasının beklendiğini bildiren meteoroloji yetkilileri, bunun yanında yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yaptı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Iğdır genelinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, Erzurum'da yoğun olmak üzere diğer illerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 1, Erzincan'da sıfır, Ağrı'da 1, Tunceli'de 3 ve Iğdır'da 5 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 9, Tunceli'de 5, Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1 ve Erzurum'da sıfır derece olması bekleniyor.
Kar kalınlığı Ardahan'da 14, Kars'ta 11 ve Erzurum'da 9, kayak merkezlerinden Palandöken'de 89, Ergan'da 77 ve Sarıkamış'ta 55 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olmasının beklendiğini bildiren meteoroloji yetkilileri, bunun yanında yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Güncel
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