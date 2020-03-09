Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı yapıldı.
09.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:14
Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Kars ile Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece en düşük hava sıcaklığı 3 derece olarak kayıtlara geçti.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 19, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ağrı'da 6 derece olması tahmin ediliyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 75, Erzurum Palandöken'de 71, Kars Cıbıltepe'de 63 santimetre kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Kars ile Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece en düşük hava sıcaklığı 3 derece olarak kayıtlara geçti.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 19, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ağrı'da 6 derece olması tahmin ediliyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzincan Ergan'da 75, Erzurum Palandöken'de 71, Kars Cıbıltepe'de 63 santimetre kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Doğu Anadolu'da buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti