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Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

14.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:58Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
Erzurum, Erzincan, , , ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Ardahan'da öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışı görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı belirtilirken, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 15, Erzurum'da 13, Ardahan'da 10, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Kars ve Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 85, Cıbıltepe'de 70 ve Ergan'da 63 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don görülmesin beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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