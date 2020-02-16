Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı - Haber

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

16.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:28Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
Erzurum, Erzincan, , , Ardahan ve için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Iğdır'ın doğusunda öğle saatlerine kadar aralıklı kar görülecek.

Sıcaklığın düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 13, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan'da 4 ve Erzurum'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 83, Ergan'da 71 ve Cıbıltepe'de 70 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

Iğdır, Kars, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:29:30