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Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.

13.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:08Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı belirtilen bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl bazında gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ağrı'da 13, Ardahan ve Erzurum'da 7, Tunceli'de 4, Iğdır'da 3, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 13, Erzurum'da 10, Kars'ta 7, Iğdır'da 3, Ardahan'da 2, Palandöken Kayak Merkezi'nde 52, Ergan Kayak Merkezi'nde 24, Konaklı Kayak Merkezi'nde 14 santimetre ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve pusa karşı özellikle sürücüler başta olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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