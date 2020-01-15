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Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

15.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:14Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu olması beklenen bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, 'ta 19, Erzurum'da 13, 11, Erzincan'da 7, Iğdır 6, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 8, Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 ve Ağrı'da 4, Erzurum'da ise sıfır derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51, Ergan'da 23, Konaklı'da 12 santimetre olarak kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücüler başta olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kars
Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars'ta çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban ördekleri Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen ve bir kısmı donan Kars çayında yiyecek aradı.

Özellikle gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars-Ardahan arasındaki Çıldır Gölü üzerine atlı kızaklarıyla çıkanlar, gölün orta kısmına kadar giderek gezinti yaptı.

Ardahan, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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