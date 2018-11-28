Doğu Anadolu'da Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don ve sis uyarısında bulundu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ile çevrelerinin yağmurlu, kentin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık ise mevsim normallerinde seyredecek.Bölgede, rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, Kars ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman kuvvetli esecek.Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Ağrı ve Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Kars, Iğdır ve Ardahan'da sıfır derece ölçülen bölgede gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar da Iğdır'da 13, Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Ardahan'da 8, Kars, Ağrı ve Erzurum'da 7 derece olacak.Yetkililer, bölge genelindeki buzlanma, don olayı, sis ve pus hadisesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.