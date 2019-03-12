Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 1, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 9, Hakkari'de 7, Muş ve Bitlis'te 6 derece olacak.Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirleri olmaları gerekiyor.