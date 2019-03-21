Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
, Bitlis
, Hakkari
ve Muş
için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Bitlis'te 6, Hakkari'de 8, Muş'ta 11 derece olacak.
Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Muş, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel
Kaynak: AA