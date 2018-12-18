Doğu Anadolu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Bitlis
ve Van
çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklarla hafif yağmurlu, Hakkari
çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kar yağışlı olması bekleniyor. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin edilen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede bu gece en düşük sıcaklık Bitlis'te sıfırın altında 1, Hakkari'de 0, Muş
'ta 1 ve Van'da 2 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Muş'ta 5, Hakkari'de 4 ve Bitlis'te 3 derece olacak. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu, aralıklarla hafif yağmurlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA