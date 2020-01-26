Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı - Haber

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

26.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:34Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 19, Erzurum'da 16, Ardahan'da 14, Iğdır'da 10, Erzincan'da 9 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 75, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 26 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:51  Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi
11:50  Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
11:50  Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
11:50  Cedi Osman'dan depremzedelere büyük destek
11:50  "Elit" kuzular özenle büyütülüyor - ŞANLIURFA
26.01.2020 11:55:14