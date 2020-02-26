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Doğu Anadolu'da çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

26.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:02Doğu Anadolu'da çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ağrı'da 16, ve Erzurum'da 13, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 25 dereceyi gördü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 12, Erzincan'da 10, Iğdır'da 7, Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 3, Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Ergan'da 79, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65 santimetre olarak ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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