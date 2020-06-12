Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı

Lalapaşa Cami, Yakutiye Kent Meydanı, Çifte Minareli Medrese ve Narmanlı Camisinin drone ile görüntülenmesi Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları Cuma namazının kılınması Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı ERZURUM (AA - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki...

12.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:12
Lalapaşa Cami, Yakutiye Kent Meydanı, Çifte Minareli Medrese ve Narmanlı Camisinin drone ile görüntülenmesi
Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları
Cuma namazının kılınması Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı
ERZURUM (AA - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üçüncü kez belirlenen alanlarda cuma namazı kıldı.
Namaz için Erzurum'da sembolik mihrap ve minber yerleştirilen Yakutiye Kent Meydanı ile Ulucami, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'nin bulunduğu meydanda binlerce kişi sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.
Vatandaşlar ayrıca Palandöken ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan antrenman sahalarında belirlenen sosyal mesafe çizgilerine göre cemaatle namaz kıldı.
Tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla çok sayıda güvenlik gücünün görev yaptığı namaz öncesi seccade getirmeyen vatandaşlara, belediye ekiplerince tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.
Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta da vatandaşlar, görevlilerce yapılan kontrollerin ardından belirlenen alanlarda namaz kıldı. Doğu Anadolu’da cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Yakutiye, Erzurum, Güncel, Haber

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