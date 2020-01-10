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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Ağrı'da hava sıcaklığı eksi 18 derece oldu.

10.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:07Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken 'da hava sıcaklığı eksi 18 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde çevrelerinin i hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı 'da eksi 4, Iğdır'da eksi 1, Erzurum'da eksi 6, Kars'ta eksi 17, Ardahan'da eksi 9, Ağrı'da eksi 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 5, Ağrı'da eksi 3, Kars ve Ardahan'da eksi 2, Erzurum'da eksi 1 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Merkez'de sıfırın altında 18 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 8 derece oldu.

Meteorolojik uyarı

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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