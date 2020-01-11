Doğu Anadolu'da 'dondurucu soğuklar' etkisini sürdürüyor

Buz tutan araçlar ve ağaçlarSoğuk havada yürüyen vatandaşlarÇatılarda oluşan buz sarkıtlarıSoğuk hava nedeniyle örtülen araçlarBuz tutan Kars
Çayı KARS - Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düşmesiyle Kars Çayı'nın bir kısmı buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye, branda ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Arpaçay ilçesinde de karla birlikte güzel manzaralar meydana geldi.