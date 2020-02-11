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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

11.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:42
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ardahan
Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte erken saatte dışarı çıkanların kaş ve kirpiği kırağı tuttu, çatılarda bir metreye varan buz sarkıtları oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.
Soğuk havanın etkisi altındaki kentte yaban hayatı yiyecek bulmakta zorlandı. Merkez Camisi civarında yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için esnaf tarafından yem bırakıldı.
Esnaf Orhan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle soğuk günlerde kuşlara yem bıraktıklarını belirterek, "Bu iş Allah rızası için yapılır. İnsanlar olarak biz zorlanıyorsak, kuşlar da zorlanıyor. Onların aç kalmasını izleyemeyiz. Allah rızası için imkanlarımızla onlara yem veriyoruz. Onlar doydukça bizde mutlu oluyoruz." dedi.
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA


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