Doğu Anadolu'da Ekiplerin Baharda Kar Mesaisi

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde bahar mevsiminin gelmesiyle çatılarda erimeye başlayan kar kütleleri, insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için belediye ekipleri ve vatandaşlarca temizleniyor.
Kışın en sert geçtiği kentlerin başında gelen Ardahan
'da, kış boyunca etkili olan kar sebebiyle cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çatılarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesi için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye görevlileri, düşmemek için beline bağladıkları halatla çatılardaki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Görevliler, çalışma sırasında zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Araç
ve gereçlerin yanı sıra küreklerle de kar temizliği yapan ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.
Çatılardaki kar kütlelerini insanlar, hayvanlar ve araçlara zarar vermemesi için temizleyen görevliler, cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini de iş makineleri ile temizleyip kamyonlar ile kentin dışına taşıyor.
Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
Kaynak: AA