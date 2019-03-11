Doğu Anadolu'da "Ezana Saygısızlığa" Tepki

Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyanet-Sen İl Temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa basın açıklamaları ile tepki gösterdi.Erzurum Diyanet-Sen Temsilcisi Mükremin Kındığılı, Memur-Sen İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, ezana yapılan bu hakareti kesinlikle kabul etmediklerini ifade ederek, "Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimlerin, son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış durum olduğunu gözlemliyoruz." dedi.Kındığılı, yapılan bu hareketin toplumu kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve Müslümanlardan özür dilemeli ve haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır."Bu eylemin inanç özgürlüğü içinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulayan Kındığılı, "Kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden ve inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir." ifadelerini kullandı.Türkiye Diyanet Vakıf-Sen ile Kamu-Sen İl temsilcileri ise Erzurum Lalapaşa Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra basın toplantısı yaparak ezana yönelik saygısızlığı protesto etti.Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şube Başkanı İsmail Gülli, "Taksim'de yapılan ezana saygısızlık iman dolu sineleri incitmiştir." vurgusu yaptı.Gülli, ezanın istiklal ve namus anlamına geldiğini belirterek, "Türk İslam yurdu hiç ezansız olur mu? Ezana dil uzatanları kınıyoruz." dedi.ArdahanDiyanet-Sen Ardahan Temsilcisi Yavuz Çetinkaya, "Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi, üstelik bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerin tahammül sınırlarını zorlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ezan üzerinden yapılan eylemin kabul edilemeyeceğini belirterek "Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.ErzincanDiyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, müftülük binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır." dedi.Yıldız, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarının vurgulayarak, yapılan bu eylemi özgürlük olarak değerlendirmeyeceklerini aktardı.TunceliDiyanet-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Süner, yaptığı açıklamada, Müslümanları namaza çağıran ezan sesini protesto etmenin toplumdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik çalışma olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğe ezan üzerinden saldırı yapıldığını söyledi.Halkın böyle bir oyuna gelmemesi ve sağduyulu hareket etmesi gerektiğini ifade eden Süner, şöyle konuştu:"Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."AğrıDiyanet-Sen Ağrı Şube Başkanı Yasin Çınar da Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanın birlikte kardeşçe yaşadığını belirterek, "Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerin de tahammül sınırlarını zorlamaktadır." dedi.Bu tür girişimlerin toplumu kutuplaştırmaya götürdüğüne işaret eden Çınar, "Son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." vurgusu yaptı.KarsDiyanet-Sen Kars Şubesi üyeleri Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bulunan alanda toplanarak Taksim'de bir araya gelen kadın grupların ezana yönelik saygısızlığını protesto etti.Grup adına konuşma yapan Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, ezana yapılan saygısızlığa sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, "İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir." dedi.Keleş, Türkiye'nin her dinden, inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaik olduğunu belirterek, "Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.IğdırDiyanet-Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan da, müftülük binası önünde yaptığı açıklamada, "Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır." dedi.Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlüğün kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Armağan, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." ifadesini kullandı.